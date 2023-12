Letzte Sendung: Anne Will verabschiedet sich nach 16 Jahren!

Das war der letzte Sendetermin! Anne Will (57) ist seit 2007 als Moderatorin für die gleichnamige Politiktalkshow im Ersten am Werk – über 16 Jahre hat sie den Austausch und die Debatten über spannende und umstrittene Themen geleitet. Doch schon zu Beginn des Jahres hatte die Journalistin preisgegeben, dass sie die Moderation von "Anne Will" bald an den Nagel hängen würde. Anne verabschiedete sich in ihrer letzten Sendung am Sonntagabend mit herzlichem Dank an die Zuschauer und ihre Kollegen!

Nachdem sich die geladenen Gäste, darunter Grünen-Politiker Robert Habeck (54) und Schriftsteller Navid Kermani, bei der gebürtigen Kölnerin verabschiedet hatten, war ihr Moment gekommen. Anne schaute in die Kamera und sagte laut T-Online: "Ich möchte mich bei Ihnen auch bedanken. Für das große Vertrauen und das Interesse, das Sie uns entgegengebracht haben. Wir haben in den mehr als 16 Jahren dann doch etliche Stunden miteinander verbracht. Ich muss sagen, mir war das eine Freude. Und auch wenn es etwas pathetisch klingen mag: Es war mir auch eine echte Ehre."

Als Nachfolgerin von Anne wird die erfahrene Caren Miosga (54) nun den Sendeplatz im TV übernehmen und ihren eigenen Polittalk moderieren. Die Nachrichtensprecherin ist seit 1999 beim NDR tätig und führte regelmäßig durch die Tagesthemen. Seit dem 20. September 2022 ist sie die dienstälteste Sprecherin.

