30 und selbstsicher: Selena Gomez lässt sich nicht stressen!

Selena Gomez (31) macht sich keinen Druck mehr. Die Schauspielerin hat sich in den vergangenen Jahren einiges aufgebaut. Neben erfolgreichen Alben und dem Ergattern von TV-Rollen ist die Sängerin inzwischen auch in der Beauty-Welt angekommen. Mit ihrer eigenen Make-up-Linie Rare Beauty machte sie sich auch hier einen Namen. Privat genießt sie zudem offenbar ihre Unabhängigkeit – aktuell gilt sie als glücklicher Single. Schlimm findet Selena das ohnehin nicht – im Gegenteil!

Selena Gomez genießt ihr Leben! Im Interview mit People plaudert die Only Murders in the Building-Darstellerin aus dem Nähkästchen – sie sieht inzwischen vieles gelassener. Sie mache sich weniger Druck und gebe nicht mehr so viel auf die Meinung anderer Leute. "Jetzt, wo ich 30 bin, kümmere ich mich weniger darum, und das ist eigentlich ganz schön", verriet die Beauty. Sie wolle einfach alles genießen und sich nicht immer einen Kopf machen.

In den vergangenen Monaten reiste Selena viel durch die Welt und hielt die Trips im Netz für ihre Fans in Form von vielen Schnappschüssen fest. Dabei fast immer an ihrer Seite: ihre BFF Nicola Peltz-Beckham (28) und deren Gatte Brooklyn (24). Zuletzt genossen die Mädels eine Auszeit in Paris.

Getty Images Selena Gomez im Jahr 2020

Getty Images Selena Gomez bei den MTV Video Music Awards 2023

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Nicola Peltz-Beckham in Paris

