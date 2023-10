Selena Gomez und Nicola sind selbst in Paris unzertrennlich!

Diese Besties kann keiner trennen! In den vergangenen Tagen wimmelte es in Paris nur so vor Promis – denn die legendäre Fashion Week stand in der Stadt der Liebe an. Auch Selena Gomez (31) ließ sich dort blicken. Und das nicht alleine: Die Musikerin war in Begleitung ihrer besten Freunde Brooklyn Peltz-Beckham (24) und dessen Ehefrau Nicola (28). Die Zeit mit ihrer BFF genoss Selena dort in vollen Zügen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Musikerin am Samstag mehrere Fotos ihres Trips nach Frankreich. "Paris war lustig", schreibt sie dazu. Unter den Aufnahmen ist auch ein gemeinsamer Schnappschuss mit Nicola – darauf posieren die Freundinnen ganz nah und machen einen Kussmund. Die gemeinsame Zeit genoss offenbar auch Nicola, die den Beitrag kommentiert: "Mein Engel, Bestie, Schwester, Ehefrau!"

Die Peltz-Beckhams waren aber nicht nur zum Spaß in Paris, sondern auch als Unterstützung. Denn Brooklyns Mama Victoria (49) präsentierte bei der Fashion Week ihre Kollektion. Dabei saß ihre Familie in der ersten Reihe und applaudierte abschließend laut für die Designerin.

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham, Selena Gomez und Nicola Peltz-Beckham

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Musikerin

Instagram / davidbeckham David Beckham mit seiner Tochter Harper Seven und Sohn Cruz

