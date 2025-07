Sauerteig von Taylor Swift: Brotgruß für Selena und Benny

Am 22. Juli feierte Selena Gomez (33) ihren 33. Geburtstag. Da ließ es sich ihre gute Freundin Taylor Swift (35) natürlich nicht nehmen, der Sängerin eine besondere Überraschung zu bereiten. Wer jetzt aber annimmt, die Promi-Damen überhäufen sich mit sündhaft teuren Geschenken, der irrt. Selenas Verlobter Benny Blanco (37) teilt in seiner Instagram-Story den süßen Geschenkkorb der "Cruel Summer"-Interpretin: Neben einer Duftkerze und einer kleinen Flasche Wein befindet sich darin ein selbst gebackenes Sauerteigbrot. "Für Selena und Benny. Handgemachter Sauerteig. In Liebe, Taylor", steht auf kleinen handgeschriebenen Notizzetteln. Dazu ein weiterer Zettel mit den Worten "It's a loaf story", was übersetzt so viel wie "Es ist eine Brotlaib-Geschichte" bedeutet. Ein Wortspiel mit ihrem eigenen Song "Love Story" von 2008.

Ein superpersönliches Geburtstagsgeschenk und auch ein weiterer Beweis dafür, wie echt die Freundschaft zwischen den beiden Superstars ist. Erst vor wenigen Tagen teilte Selena einen Beitrag mit mehreren Bildern auf Instagram. Darin fasste sie ihre liebsten Momente aus ihrem vergangenen Lebensjahr zusammen – darunter auch ein Foto mit Taylor, auf dem die beiden Frauen zusammen in einem Bällebad posieren. Dazu schrieb die "It Ain't Me"-Interpretin, es sei das "schönste" Jahr ihres bisherigen Lebens gewesen. Tatsächlich ist Taylor dafür bekannt, eine leidenschaftliche Bäckerin zu sein. Ihr Talent stellte sie bereits unter Beweis, als sie im Mai für das gesamte Football-Team ihres Freundes Travis Kelce (35), den Kansas City Chiefs, Pop-Tarts selbst backte.

Selena ist nicht nur eine gute Freundin der 35-Jährigen, sondern auch ein bekennender Swiftie. Auch ihr Verlobter Benny zählt sich inzwischen zur Fangemeinde des Weltstars – jedoch verriet der Musikproduzent als Gast in der Show "Hot Ones", dass das noch nicht immer so war. Obwohl der Songwriter natürlich mit ihrer Musik vertraut war, war es erst seine Verlobte, die ihm die Songs näherbrachte. "Selena hat mich wirklich an ihre Musik herangeführt", erzählte er und verriet, dass er mittlerweile alte Songs wie "Shake It Off" beim Autofahren mitsingt.

Getty Images Taylor Swift im Februar 2025

Instagram / itsbennyblanco Taylor Swifts selbstgebackenes Brot

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco bei den Golden Globes 2025 in Beverly Hills

