Dann startet fünfte Staffel "Only Murders in the Building"

Die beliebte Serie Only Murders in the Building kehrt am 9. September 2025 mit ihrer fünften Staffel zurück. In den USA wird sie auf Hulu verfügbar sein, während sie in Deutschland über den Star-Bereich von Disney+ gestreamt werden kann. Zum Start dürfen sich Fans direkt auf drei neue Folgen freuen – die restlichen Episoden erscheinen anschließend im wöchentlichen Rhythmus. Steve Martin (79), Martin Short (75) und Selena Gomez (33) schlüpfen erneut in die Rollen von Charles, Oliver und Mabel, um inmitten von New York den mysteriösen Tod des Portiers Lester zu untersuchen.

Die neue Staffel verspricht Spannung pur: Lester, gespielt von Teddy Coluca, stirbt unter verdächtigen Umständen – und das Trio begibt sich auf eine fesselnde Ermittlungsreise. Laut Staffelbeschreibung verstricken sie sich dabei in ein gefährliches Netz aus Geheimnissen, das von mächtigen Milliardären über alteingesessene Mafiosi bis hin zu mysteriösen Bewohnern des Arconia reicht. Fans dürfen sich zudem auf hochkarätige Gastauftritte freuen: Neben Rückkehrern wie Nathan Lane und Da’Vine Joy Randolph werden unter anderem Meryl Streep (76), Christoph Waltz (68) und Renée Zellweger (56) zu sehen sein.

Seit ihrem Start im Jahr 2021 überzeugt "Only Murders in the Building" mit einer gelungenen Mischung aus Humor und Spannung. Mit fast 60 Emmy-Nominierungen – sieben davon allein in diesem Jahr – begeistert die Serie sowohl Kritiker als auch Zuschauer. Die Dynamik zwischen den Hauptdarstellern und die atmosphärische Inszenierung New Yorks machen sie zu einem echten Highlight im Streaming-Angebot. Für Selena Gomez, die als Mabel brilliert, war die Rolle eine Chance, ihre Leidenschaft für Schauspiel und Storytelling weiter auszuleben. Steve Martin, Mitbegründer der Serie, bezeichnete das Projekt in Interviews als eines seiner "kreativsten Abenteuer".

Getty Images Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short

Instagram / selenagomez Meryl Streep, Steve Martin, Paul Rudd, Martin Short und Selena Gomez im Januar 2023

Getty Images Martin Short, Selena Gomez und Steve Martin bei den Emmy Awards 2024