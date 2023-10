"Der Wal": Schwangere Pia Tillmann lacht über sich selbst

Pia Tillmann (35) nimmt sich selbst nicht so ernst! Aktuell erwartet die Köln 50667-Darstellerin den ersten gemeinsamen Nachwuchs mit ihrem Freund Zico Banach (32). Aus einer früheren Beziehung hat sie bereits einen Sohn namens Henry. Das Paar ist schon voller Vorfreude auf sein kleines Wunder und gönnt sich gerade noch einen Urlaub ohne Nachwuchs. In Griechenland haben Pia und Zico mächtig Spaß und eine gute Prise Selbstironie im Gepäck!

In seiner Instagram-Story teilt der ehemalige Bachelorette-Kandidat ein Video, in dem seine Freundin aus dem Meer an den Strand läuft. Pias blauer Bikini zeigt: Ihr Babybauch ist schon ordentlich gewachsen! Die Schwangere hat einen lockeren Spruch auf den Lippen. "Der Wal kehrt zurück in seinen natürlichen Lebensraum", witzelt sie zu dem Clip. Die Schauspielerin werde gleich wieder hüpfen "wie eine Gazelle... also eine schwangere, schwerfällige Gazelle."

Bis Pia allerdings wirklich wieder springen kann, dauert es noch einige Zeit. Sie hat gerade erst die Anfangsmonate ihrer Schwangerschaft hinter sich gebracht. Zico verriet bereits, wann das Baby zur Welt kommen soll: Der errechnete Entbindungstermin ist der 28. März des kommenden Jahres.

Instagram / piatillmann Pia Tillmann und Zico Banach im September 2023

Instagram / zicoriccardo Pia Tillmann am Strand in Griechenland, Oktober 2023

Instagram / zicoriccardo Pia Tillmann und Zico Banach im August 2023

