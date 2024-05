Meryl Streep verrät ulkige Gewohnheit von Nicole Kidman!

Vor einigen Tagen wurde Nicole Kidman (56) mit einem unglaublichen Preis ausgezeichnet: der AF-Lebenswerkpreis. Und die Rede dazu hielt keine Geringere als Filmlegende Meryl Streep (74). Die beiden Schauspielerinnen kennen sich schon länger, haben öfter zusammen gearbeitet. Demnach ist es auch kein Wunder, dass Meryl ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern konnte. So erinnerte sie sich, was "Big Little Lies"-Kollegin Reese Witherspoon (48) ihr einmal über die Australierin erzählt hatte. "[Reese] sagte, 'Weißt du, was sie macht? Um fünf Uhr morgens, bevor die Sonne aufgeht, geht sie nackt im Ozean baden!'", rief sich Meryl ins Gedächtnis. Sie fügte hinzu: "Ich guckte Nicole an und meinte: 'Das Wasser ist doch eiskalt!' Aber sie antwortete nur: 'Ja, ich liebe es!'"

Doch Meryl scherzte nicht nur über Nicole in ihrer Rede. Die "Mamma Mia"-Darstellerin fand auch ein paar sehr berührende Worte für ihre Freundin. "Die Bandbreite deiner Arbeit ist atemberaubend. Für die Liste all deiner Rollen, Verdienste und guter Taten würde einen normalen Menschen drei Leben brauchen. Es ist schwer, Nicole nicht zu beneiden, aber es ist unmöglich, keine Ehrfurcht vor ihr zu haben", sagte sie. Meryl, die zuletzt mit Nicole für die zweite Staffel von "Big Little Lies" vor der Kamera stand, fügte außerdem hinzu: "Die beste Eigenschaft, die ein Schauspieler haben kann, ist eine Mischung aus Appetit, Neugier und Rücksichtslosigkeit zu haben. Das hast du, Baby."

Gerade für Nicole ist es etwas ganz Besonderes, diesen Award verliehen zu bekommen. Sie ist die erste australische Person, der jemals dieser Preis übergeben wurde. In der Vergangenheit waren auch schon Schauspieler wie Julie Andrews (88), Denzel Washington (69), Tom Hanks (67) und auch Meryl Streep damit ausgezeichnet worden. Die "Little Women"-Darstellerin und Nicole kennen sich schon seit den frühen 2000ern. Damals arbeiteten sie gemeinsam an dem Psycho-Thriller "The Hours – Von Ewigkeit zu Ewigkeit", für den die australische Schauspielerin einen Oscar erhielt.

