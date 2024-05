TV-Koch Alfons Schubeck feiert 75. Geburtstag im Gefängnis

Alfons Schuhbeck (75) wird seinen Ehrentag heute wohl nicht mit einer großen Party feiern können. Am heutigen 2. Mai wird der Fernsehkoch 75 Jahre alt – der erste Geburtstag, den er nicht wie gewohnt zelebrieren wird. Denn der Gastronom sitzt seit vergangenem Jahr eine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung ab. Nach seinem Gefängniswechsel im März hat er jedoch ein paar Freiheiten: Einmal im Monat hat er die Möglichkeit, das Gelände zu verlassen und seine Familie zu besuchen. Ob er seine Liebsten an seinem Ehrentag heute sieht, ist nicht bekannt.

Laut Bild-Informationen könnte Alfons bald aber öfter Freigang haben. Sollte er sich vorbildlich an seine aktuellen Regelungen halten und sich als vertrauenswürdig erweisen, könnte ihm Hafturlaub gewährt werden. So dürfte er zwei Tage außerhalb der Justizvollzugsanstalt übernachten. Die nächste Stufe würde ihm sogar noch mehr Freiheiten gewähren. Dann könnte Alfons acht Stunden pro Tag abseits des Gefängnisses arbeiten – abends müsste er dann zurückkehren und in der JVA schlafen.

Der Unternehmer hatte sich im Oktober 2022 wegen Steuerhinterziehung von ca. 2,3 Millionen Euro vor Gericht verantworten müssen und war zu drei Jahren und Monaten Haft verurteilt worden. Seine Strafe trat er im August vergangenen Jahres an. Dementsprechend wird er voraussichtlich auch seine nächsten zwei Geburtstage hinter Gittern verbringen müssen.

Getty Images Alfons Schubeck im Oktober 2022

Getty Images Alfons Schuhbeck, deutscher TV-Koch

