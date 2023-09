Zweifach-Mama in spe Pia Tillmann verrät Entbindungstermin

Pia Tillmann (35) gibt Details zu ihrer Schwangerschaft preis! Am Set von Köln 50667 lernte sie den ehemaligen Die Bachelorette-Kandidaten Zico Banach (32) kennen – und lieben. Vor wenigen Tagen machten die beiden auf Social Media schließlich publik, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Für die Beauty ist es bereits der zweite Nachwuchs. Jetzt verraten Pia und Zico sogar den errechneten Geburtstermin!

Wann ihr Baby das Licht der Welt erblicken soll, verkündet die 35-Jährige stolz im Interview mit RTL: "Errechneter Termin ist Ende März nächsten Jahres!" Ihr Liebster Zico macht es sogar auf den Tag genau fest: Am 28. März 2024 soll Pias Sohn Henry zum großen Bruder werden! Das Geschlecht ihres Kindes wissen die beiden Laiendarsteller allerdings noch nicht.

Kurz zuvor hatten sich die Fans noch große Sorgen um Pia und ihr ungeborenes Kind gemacht. Da die Schauspielerin in der aktuellen Das Sommerhaus der Stars-Staffel das ein oder andere Glas Wein trank, befürchteten die Zuschauer, dass Pia bereits während der Dreharbeiten schwanger war. "Ich habe tatsächlich einige Fragen bekommen, ob da schon was im Busch war. Ich bin aber erst relativ schnell nach dem Sommerhaus schwanger geworden", klärte Pia nun aber auf. Aktuell sei sie in der 15. Schwangerschaftswoche.

Instagram / piatillmann Pia Tillmann mit ihrem Sohn Henry

Instagram / zicoriccardo Pia Tillmann und Zico Banach im August 2023

Instagram / piatillmann Pia Tillmann, Influencerin

