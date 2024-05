Jon Bon Jovi blickt auf 40-jährige Erfolgskarriere zurück!

Seit mehr als vier Jahrzehnten zählt Jon Bon Jovi (62) zu den berühmtesten und erfolgreichsten Künstlern der Musikbranche. Im Interview mit People betont er, wie "stolz" er auf all das ist, was ihm zu seiner Karriere verholfen hat. Der Sänger erinnert sich zurück an seine Anfänge als Gehilfe in einem New Yorker Tonstudio. "Das Wichtigste, was ich dort gelernt habe, war: je größer der Star, desto netter die Person. Es waren die Rolling Stones, die dir die Tür aufhielten, wenn du mit den Burgern und dem Kaffee hereingekommen bist." Viel Interaktion habe zwischen ihnen zwar nicht stattgefunden, doch die erfolgreichen Musiker haben sich stets die Zeit genommen, um mit ihm zu reden.

Nur wenige Jahre später gehörte der Gitarrist dann selbst zu den großen Stars. Er und seine gleichnamige Band Bon Jovi feierten mit dem Hit "Runaway" ihren Durchbruch. Um das zu schaffen, habe sich Jon mächtig ins Zeug gelegt, wie er erzählt: "Ich war bereit, jeden zu übertreffen – ich glaube, darauf kam es an. Ich war definitiv nicht der Beste in irgendetwas. Ich war nur derjenige, der am härtesten arbeitete." All das habe er vor allem seinem "Wunsch, jeden Tag besser zu werden" zu verdanken. Noch viel mehr über das Leben und die Band des "Livin' On A Prayer"-Stars werden die Fans in seiner Doku "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story" erfahren, die am 26. April erscheinen wird. Darin soll über sämtliche Themen ausgepackt werden – von den Anfängen bis hin zum Durchbruch in den 80er-Jahren und dem ein oder anderen Skandal.

Die Dokumentation ist eine tolle Neuigkeit für die Fans – die mussten sich nämlich in letzter Zeit mit vagen News um ein mögliches Ende von Jons Tourleben herumschlagen. Der Vater von Jake Bongiovi (21) musste sich im Jahr 2022 einer Stimmbandoperation unterziehen, von der er sich auch aktuell noch erholt. "Ich singe jeden Tag in der Gesangstherapie. Aber ich will zweieinhalb Stunden pro Abend und vier Nächte pro Woche [auftreten]", erzählte er Mirror. Doch scheinbar erzielte er nicht die gewünschten Erfolge. Vor wenigen Tagen äußerte er niedergeschlagen gegenüber dem Magazin: "Es ist das erste Mal, dass ich das sage, aber wenn der Gesang nicht gut ist, wenn ich nicht mehr der Typ bin, der ich mal war, dann bin ich fertig."

Anzeige Anzeige

Getty Images Band-Mitglieder David Bryan, Gotham Chopra, Jon Bon Jovi und Tico Torres

Anzeige Anzeige

Getty Images Rockstar Jon Bon Jovi

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wusstet ihr, dass Jon Bon Jovi bereits seit so vielen Jahren so erfolgreich ist? Klar, der Mann ist eine lebende Legende. Nee, das war mir gar nicht bewusst. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de