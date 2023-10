Endlich bestätigt: Es gibt drei Nachrücker im Sommerhaus!

Das Sommerhaus der Stars ist in vollem Gange! Bereits acht Promipaare waren in die berüchtigte Promi-WG in Bocholt gezogen, um sich den begehrten Titel und das reizvolle Preisgeld zu schnappen. Claudia Obert (62) und Max Suhr (25) sind schon ausgeschieden. Nun sind es nur noch sieben Teams, die unbedingt die Gewinnsumme von 50.000 Euro mit nach Hause nehmen wollen. Oder doch nicht? Es gibt tatsächlich drei Nachrückerpaare im Sommerhaus!

Das bestätigt nun der Sender auf Instagram. Gigi Birofio (24) und seine Perle Dana Feist machen den anderen Konkurrenz. Aber auch das frisch verheiratete Paar Samira und Serkan Yavuz (30) werden keine Chancen ungenutzt lassen, um sich gegen die anderen Promis durchzusetzen. Ebenso heiß auf den Sieg sind die Princess Charming-Stars Hanna Sökeland und Jessica Huber.

Und wie kommt der prominente Nachschub bei den Fans an? Die sind von den Neuankömmlingen mehr als begeistert. "Das ist krass, ich hoffe Serkan und Samira rocken das Ding" und "Da schlägt mein Reality-Herz gleich höher" oder "Geil! Hoffentlich bekommt Walentina dann endlich ihr Fett weg", lauten nur einige der Kommentare unter dem Beitrag im Netz.

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" auf RTL+.

Instagram / missfeist Gigi Birofio und Dana Feist, Realitystars

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz bei ihrer Hochzeit

RTL Hanna Soekeland und ihre "Princess Charming"-Gewinnerin Jessica

