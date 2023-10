Gigi Hadid und Bradley Cooper haben derzeit wohl "nur Spaß"

Was läuft da zwischen den beiden? Schon zweimal wurden Bradley Cooper (48) und Gigi Hadid (28) in den vergangenen Tagen zusammen gesehen: Erst waren sie gemeinsam essen gewesen, danach lichteten Paparazzi die beiden erneut zusammen im Auto ab. Lernen sich der Schauspieler und das Topmodel etwa gerade ernsthaft kennen? Ein Insider erklärt jetzt, was zwischen Gigi und Bradley zurzeit läuft.

"Sie haben Spaß. Sie ist unabhängig, sehr beschäftigt und ihre Tage sind mit Arbeit gefüllt, also sehe ich nicht, dass sofort etwas Ernstes passiert, wenn überhaupt", führt eine den beiden nahestehende Quelle aus. Gigi habe aber schon etwas länger einen Crush auf den "Hangover"-Star. Es sei noch offen, wohin sich die Liaison von Bradley und der Schwester von Bella Hadid (27) entwickelt: "Im Moment sieht es noch sehr zwanglos aus, aber sie haben beide Kinder, große Karrieren, ein arbeitsreiches Leben und verstehen, wie das Leben in diesen Kreisen ist. Es ist süß... und es gibt eine Anziehungskraft."

Erst kürzlich lichteten Paparazzi die beiden ab, nachdem sie offenbar einen Kurztrip unternommen hatten: Gigi und Bradley luden Gepäck aus einem SUV und trugen es in ein Appartement in New York. Offenbar waren die beiden einige Zeit zusammen außerhalb der Stadt unterwegs gewesen!

Anzeige

Instagram / gigihadid Gigi Hadid, Model

Anzeige

Said Elatab/MEGA Bradley Cooper, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Gigi Hadid im März 2023

Anzeige

Glaubst du, dass zwischen Bradley Cooper und Gigi Hadid eine Romanze entsteht? Ja, definitiv! Nein, ich denke, es ist nur Freundschaft. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de