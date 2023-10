Neue Liebe? Bradley Cooper verbringt Dinner mit Gigi Hadid

Hat Bradley Cooper (48) etwa eine neue Flamme? 2019 hatten der Schauspieler und seine Partnerin Irina Shayk (37) ihre Beziehung nach vier gemeinsamen Jahren beendet. Doch die beiden scheinen sich nach wie vor gut zu verstehen. Zwischenzeitlich wurde sogar spekuliert, ob sie ihre Beziehung wieder aufleben lassen. Nun könnte der Hollywoodstar aber endgültig weitergezogen sein – denn Bradley wird bei einem romantischen Abend mit Gigi Hadid (28) erwischt.

Paparazziaufnahmen zeigen die beiden bei einem gemeinsamen Abend in New York City. Wie Daily Mail berichtet, genehmigen sie sich ein Abendessen bei dem Luxusitaliener Via Carota, bevor sie die Location zusammen im selben Auto verlassen. Sollte sich hier eine Romanze anbahnen, kann aber noch ein Kollege von Bradley ins Spiel kommen: Denn Gigi wurde bis vor Kurzem mit Leonardo DiCaprio (48) in Verbindung gebracht – und dieser ist wiederum sehr eng mit dem "Hangover"-Darsteller befreundet. Was Leo wohl dazu sagt?

Im August schien der Flirt von Leo und Gigi allerdings im Sande zu verlaufen. Die Romanze wurde zwar nie bestätigt, doch offenbar bauten sie eine enge Bindung auf. "Leo und Gigi unterhalten sich immer noch gelegentlich und sehen sich ziemlich oft, weil sie in ähnlichen Freundeskreisen unterwegs sind", erklärte ein Insider Mail Online. Wenn sie sich begegnen, sollen sie immer noch zusammen Spaß haben.

Getty Images Bradley Cooper, Schauspieler

Getty Images Gigi Hadid, US-amerikanisches Model

Getty Images Bradley Cooper und Leonardo DiCaprio

