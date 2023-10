Kurztrip? Gigi Hadid und Bradley Cooper erneut gesichtet

Wird es ernst zwischen Gigi Hadid (28) und Bradley Cooper (48)? Die Laufstegschönheit und der Schauspieler wurden vor einigen Tagen erstmals in Verbindung gebracht: Die beiden wurden gemeinsam während eines Dinners in New York gesichtet. Ob sich etwas zwischen ihnen anbahnt, machten die zwei bislang noch nicht öffentlich – allerdings verbringen sie wohl immer noch viel Zeit miteinander: Bradley und Gigi haben offenbar gemeinsam ein Wochenende außerhalb von New York verbracht!

Wie Paparazzi-Bilder zeigen, die Page Six vorliegen, kamen der "Hangover"-Darsteller und das Model vermutlich von einem Kurztrip zurück: Aus einem schwarzen SUV holen sowohl die Beauty als auch der Hottie Reisetaschen heraus und schleppen sie in ein Apartment. Dabei tragen beide eher legere Looks, die zu einer entspannten Heimreise passen: Die Blondine steigt in einer lockeren, schwarzen Jeans und einem beigen Langarmshirt aus dem Wagen, während der 48-Jährige in einem grauen Shirt, einer hellen Jeans, Wanderschuhen und einer Cap die Taschen trägt. Dem Anschein nach haben sich die beiden wohl eine gemeinsame Auszeit von der Stadt gegönnt.

Dass Gigi nun Bradley daten soll, kommt überraschend! Schließlich wurde der Schwester von Bella Hadid (27) in den vergangenen Monaten nachgesagt, dass sie eine Romanze mit Leonardo DiCaprio (48) haben soll. "Es ist ziemlich offensichtlich, dass sie sich treffen. Vielleicht nicht exklusiv, aber sie daten sich definitiv", behauptete ein Insider gegenüber People im Sommer.

Anzeige

Getty Images Bradley Cooper, Schauspieler

Anzeige

Instagram / gigihadid Gigi Hadid, Model

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de