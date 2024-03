Fans begeistert: Gigi Hadid trägt jetzt einen Bobschnitt!

Schnipp, schnapp, Haare ab! Gigi Hadid (28) ist eines der international gefragtesten Models. Für die Laufstege dieser Welt unterzieht sich das Topmodel des Öfteren radikalen Look-Wechseln. Nach ihren Modeljobs verwandelt sich die US-Amerikanerin dann wieder in die Beauty mit den eisblauen Augen und der wallenden blonden Mähne. Von ihrem typischen Look trennte sich Gigi nun: Statt hüftlanger Wellen trägt sie nun einen kinnlangen Bob!

Auf Instagram teilt die Blondine ihre Haartransformation mit ihren Followern. Zunächst postet sie ein Video, in dem der prominente Hairstylist Chris McMillan das nasse Haar der Blondine knapp unterhalb ihres Nackens abschneidet. Darauf folgt ein zweiter Beitrag im Netz: Auf den Schnappschüssen präsentiert Gigi ihren brandneuen Bobschnitt. "Sonnenschein und meine neue Frisur", betitelt die 28-Jährige die Fotoreihe.

Nicht nur Gigi scheint sich in ihrem neuen Look wohlzufühlen: Auch die Fans sind von der Veränderung begeistert. "Einfach unglaublich, so perfekt!", schreibt ein User unter ihrem Beitrag auf der Plattform. Sogar die Jenner-Schwestern lassen es sich nicht nehmen, der 28-Jährigen ihre Begeisterung zu verkünden. "Ich liebe es", kommentiert Kylie (26). Und Kendall (28) findet ihre Modelkollegin und Freundin mit der neuen Frisur einfach nur "schnuckelig".

Instagram / gigihadid Gigi Hadid, Model

Getty Images Gigi Hadid, Model

