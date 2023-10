Ist Adele verheiratet? So reagiert ihr Partner Rich Paul!

Haben sie den nächsten Schritt gewagt? Mit ihrer Stimme begeistert Adele (35) Fans weltweit. Doch während sie ein erfolgreiches Leben im Rampenlicht führt, hält sie ihr privates Glück so gut es geht aus diesem heraus. Und das, obwohl die Sängerin bereits seit 2021 mit dem Sportagenten Rich Paul (41) liiert ist. Als sie ihren Partner dann kürzlich während einer Show ihren "Ehemann" genannt hatte, brodelte die Gerüchteküche. Rich verrät jetzt, wie es um seine Beziehung mit Adele steht.

Als der 41-Jährige in einem Interview mit CBS Morning auf seine Beziehung mit der "Hello"-Interpretin angesprochen wird, entgegnet er nur: "Sie ist großartig. Ich denke, sie würde zustimmen, dass wir einander geholfen haben. [...] wir sind in einer guten Verfassung." Gleichzeitig macht Rich damit aber auch ganz klar, dass er sein Privatleben weiterhin lieber für sich behalten möchte. Auf die Frage, ob seine Partnerin künftig "Frau Paul" genannt werden wolle, antwortet er augenzwinkernd: "Du kannst sagen, was immer du willst."

Adeles "Ehemann"-Kommentar blieb allerdings nicht die erste und einzige verdächtige Andeutung der Musikerin. In einem Video, das TMZ vorlag, sagte sie während eines Konzerts zu ihren Fans: "Ich bin nicht die beste Ehefrau, was Football anbelangt." Doch auch damals äußerte sie sich sonst nicht weiter dazu, ob sie tatsächlich bereits verheiratet ist.

Getty Images Rich Paul, Sportagent

Getty Images Rich Paul und Adele

Getty Images Adele, Sängerin

