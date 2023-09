Erneute Andeutung auf Hochzeit: Adele nennt sich "Ehefrau"!

Adele (35) macht schon wieder eine verdächtige Andeutung! Die britische Musikerin bringt seit einigen Wochen immer wieder die Gerüchteküche zum Brodeln: Während ihrer Konzertreihe in Las Vegas spielt die "Easy On Me"-Interpretin nämlich regelmäßig darauf an, dass sie bereits mit ihrem Liebsten Rich Paul (41) verheiratet ist. Jetzt bringt die in Los Angeles lebende Sängerin ihre Fans erneut zum Spekulieren: Adele bezeichnet sich als Ehefrau!

In einem Video, das TMZ vorliegt, spricht Adele während einer ihrer Shows in der US-amerikanischen Metropole zu ihren Fans. Dabei plaudert sie vor allem darüber, dass sie sich im Gegensatz zu Rich nicht so gut mit Football auskenne. "Ich bin nicht die beste Ehefrau, was Football anbelangt", zieht die 35-Jährige vor versammeltem Publikum ein Fazit – inklusive verheißungsvoller Andeutung. Ob sie aber tatsächlich bereits vor den Traualtar geschritten ist, lässt sie offen.

Für Adele wäre es nicht die erste Ehe. Die "Rolling In The Deep"-Interpretin war von 2018 bis 2021 bereits mit Simon Konecki (49) verheiratet. Mit ihrem Ex hat die gebürtige Londonerin den inzwischen zehnjährigen Sohn namens Angelo. Die Scheidung von Simon verarbeitete sie in ihrem Album "30".

Instagram / adele Rich Paul und Adele

Getty Images Adele Adkins

REX Shutterstock / Richard Young Simon Konecki und Adele

