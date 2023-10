Joe Jonas und Sophie einigen sich im Sorgerechtsstreit!

Die Entscheidung ist wohl gefallen. Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) sich scheiden lassen. In der vergangenen Tagen trafen sich der Jonas Brothers-Sänger und die Schauspielerin zu einer Mediation, um sich im Sorgerechtsstreit um ihre gemeinsamen Töchter Willa und Delphine zu einigen. Nun ist die Sache wohl durch: Joe und Sophie sollen eine Einigung erzielt haben!

Aus Gerichtsdokumenten, die Page Six vorliegen, geht hervor, dass Joe und Sophie eine "einvernehmliche Lösung" in Bezug auf ihre Kids gefunden haben. Demnach werden sich die beiden mit dem Hüten ihre Töchter im zweiwöchigen Rhythmus abwechseln. Den Anfang durfte Sophie machen – noch bis Ende Oktober bleiben Willa und Delphine bei ihrer Mutter. Am 21. Oktober muss sie die beiden zu Joe bringen. Zudem wurde entschieden, dass ihr gemeinsamer Nachwuchs sich sowohl in den USA als auch in Sophies Heimat Großbritannien aufhalten darf.

Erst vor wenigen Tagen hatten sich Joe und Sophie in New York getroffen. Vermutlich, um noch einmal persönlich offene Fragen in Bezug auf ihre Sorgerechtsstreit zu klären. Paparazzi hatten den 34-Jährigen vor Taylor Swifts (33) Apartment erwischt, in dem seine Noch-Ehefrau aktuell wohnt.

MEGA Sophie Turner und Joe Jonas mit ihren Kids

Getty Images Joe Jonas im Mai 2023

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2023

