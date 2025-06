Nach großem Scheidungsdrama: Joe Jonas kann wieder lachen

Joe Jonas (35) scheint nach der turbulenten Zeit der vergangenen Jahre wieder sein Leben zu genießen. Der Musiker hatte im September 2023 die Scheidung von Schauspielerin Sophie Turner (29) eingereicht, nachdem die beiden vier Jahre verheiratet waren. Die Trennung brachte zunächst eine juristische Auseinandersetzung um das Sorgerecht für ihre Töchter Willa und Delphine mit sich. Doch seit die Scheidung 2024 offiziell abgeschlossen ist, scheint der Sänger wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Zuletzt sorgte Joe im März mit einem fröhlichen Auftritt bei "Saturday Night Live" für Aufsehen – und ein Insider verriet nun gegenüber "Life & Style": "Sein Kopf und sein Herz sind in einem guten Zustand."

Seine Brüder Nick (32) und Kevin Jonas (37) erwiesen sich in dieser Übergangsphase als große Stütze. Während sich die Brüder auf die bevorstehende "Living the Dream"-Tour freuen, soll Joe besonders begeistert von der gemeinsamen Zeit sein, die sie auf der Bühne verbringen werden. Für ihn sei es die längste Zeit seit der Trennung von Sophie Turner, die er mit seiner Familie verbringe, so ein Insider. Während Kevin und Nick in ihren Ehen mehr familiäre Stabilität genießen, konzentriert sich Joe nach der Trennung auf eine neue Balance zwischen dem Vatersein, seiner Musikkarriere und der Suche nach neuer Stabilität im Leben.

Die Trennung von Sophie Turner hat jedoch tiefe Spuren hinterlassen. Zwar haben die früheren Ehepartner inzwischen eine zivilere Dynamik in ihren Begegnungen entwickelt, doch läuft das Co-Parenting nicht völlig reibungslos. Meist übernehmen Nannies die Organisation der Treffen, da sich Joe und Sophie nur ungern direkt begegnen. Dennoch zeigt sich der Sänger heute wieder optimistischer. Dass er nun so viel Zeit mit seinen Brüdern verbringt, scheint genau das Richtige für ihn zu sein. Auch wenn er Sophie laut Insidern noch nicht ganz vergeben hat, deutet vieles darauf hin, dass Joe die schwierigen Monate hinter sich lässt – und mit neuer Zuversicht in einen neuen Lebensabschnitt startet.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2023

Getty Images Kevin, Joe und Nick Jonas im Jahr 2021

