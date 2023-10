Joe Jonas trifft wegen der Kids auf seine Ex Sophie Turner

Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) ziehen für ihre Kinder wohl noch immer an einem Strang. Der Sänger und die Schauspielerin gaben sich 2019 das Jawort und wurden jahrelang von ihren Fans als ein absolutes Hollywood-Traumpaar gefeiert. Doch im vergangenen Monat wurde dann bekannt, dass der Camp Rock-Star und die Game of Thrones-Darstellerin die Scheidung eingereicht haben. Seitdem ist Sophie bei Taylor Swift (33) untergekommen – wo Joe nun auch auf seine Ex trifft, um ihre gemeinsamen Kinder bei ihr abzugeben!

Aktuell versuchen die Rothaarige und ihr Noch-Ehemann sich gerichtlich über das Sorgerecht ihrer Töchter einig zu werden. Doch wie es aussieht, scheint es momentan noch ohne eine offizielle Abmachung zu funktionieren: Der Sänger wurde dabei gesichtet, wie er seine beiden Mädchen Willa und Delphine zurück zu ihrer Mutter bringt. Die Paparazzi-Bilder, die Just Jared vorliegen, zeigen den Vater dabei, wie er ohne seine Kids Taylors Apartment in New York wieder verlässt.

Auch wenn sie sich mit den Kindern momentan abwechseln, verläuft die Scheidung Gerüchten zufolge wohl nicht so harmonisch ab. Nachdem sie gegeneinander geschossen haben, will Sophie nun offenbar härtere Geschütze auffahren. "[Sie] weiß, dass Joe unbedingt seinen blitzsauberen Ruf wahren möchte, sie aber kann ihn zerstören", berichtete eine Quelle The National Enquirer. So sei die Schauspielerin "wütend" und vor allem die Aussage, dass sie eine "feiernde Teilzeit-Mutter" sei, habe sie schwer getroffen.

Getty Images Joe Jonas, Sänger und Schauspieler

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Oktober 2022

Getty Images Sophie Turner bei der Paris Fashion Week, März 2023

