Joe Jonas empfand Dating nach Scheidung "beängstigend"

Joe Jonas (35) hat über die Herausforderung gesprochen, sich nach seiner Scheidung wieder zu öffnen. Der Sänger, der mit seinem neuen Soloalbum "Music for People Who Believe in Love" ein Comeback startet, enthüllte Details zu seinem Song "Only Love". Dieser wurde inspiriert von einer Aussage einer Person, mit der er nach der Trennung von Sophie Turner (29) kurzzeitig angebandelt hatte. "Es war wirklich beängstigend und einschüchternd, wieder in die Welt des Datings einzutauchen", sagte Joe in der "TalkShopLive"-Show. Die Worte "Na ja, es ist ja nur Liebe", mit denen sein Date seine Ängste locker abtat, blieben ihm so sehr im Gedächtnis, dass daraus ein Lied wurde.

Joe offenbarte, dass "Only Love" ursprünglich für seine Band, die Jonas Brothers, gedacht war. Als er den Song jedoch im Studio fertigstellte und ihn seinen Brüdern Nick (32) und Kevin Jonas (37) vorspielte, entschied er, dass die intime Bedeutung des Stücks besser zu einem Soloprojekt passen würde. "Es fühlte sich sehr persönlich an", erklärte Joe während des Streams. Die Unterstützung seiner Brüder war ihm dennoch sicher, und mit deren Segen behielt er den Titel für sich. Die Premiere seines Soloalbums feierte er mit einem intimen Konzert in Los Angeles, bei dem auch sein jüngster Bruder Frankie Jonas und weitere Musiker auf der Bühne standen.

Joes Ehe mit Sophie endete 2023 überraschend nach vier Jahren. Seit der Trennung war der einstige Disney-Star kurzzeitig mit dem Model Stormi Bree Henley (34) liiert – die Beziehung der beiden hielt jedoch nur rund sechs Monate und endete vor einem Jahr. Seither scheint er seinen Fokus auf seine Familie und das Co-Parenting mit seiner Ex zu legen. Die beiden sind darauf bedacht, trotz Trennung eine stabile Umgebung für ihre Töchter zu schaffen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Jonas, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Oktober 2022

Anzeige Anzeige