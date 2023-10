Kim Kardashian kooperiert mit Skandal-Marke Balenciaga!

Das wird ihre Fans nicht erfreuen. Kim Kardashian (42) zählt zu den aktuell einflussreichsten Persönlichkeiten. Vor allem für jüngere Menschen scheint der Realitystar in vielerlei Hinsicht ein Vorbild zu sein. Aber mit ihrer großen Reichweite kommt auch eine große Verantwortung. Im vergangenen Jahr hatte sie sich deshalb deutlich von der Luxusmarke Balenciaga entfernt, nachdem diese in etliche Ärgernisse verwickelt war. Umso überraschender sind aktuelle Bilder: Kim arbeitet wieder mit der Skandal-Marke zusammen.

Während der Pariser Fashion Week lässt sich die TV-Bekanntheit für die neue Sommerkollektion 2024 des Modehauses ablichten. Bilder, die im Lookbook der Marke zu sehen sind, zeigen Kim in einem schwarzen, figurbetonten Latexkleid. Ein glänzendes Finish lässt das Kleid fast so wirken, als wäre es in Wasser getaucht. Wie Page Six berichtet, habe die Beauty die umstrittene Marke jedoch nicht persönlich bei dessen Modenschau in der französischen Hauptstadt unterstützt. Stattdessen habe sie dafür zuvor an einer privaten Besichtigung der Kollektion teilgenommen.

Dass die 42-Jährige sich wieder auf eine Zusammenarbeit mit der Luxusmarke eingelassen hat, sorgt für viele Fragen. Schließlich hatte sie sich erst im letzten Jahr kritisch gegenüber dieser geäußert. Der Grund: Das Unternehmen hatte Kinder für eine Kampagne mit Teddys, die mit BDSM-Accessoires ausgestattet waren, posieren lassen.

Kim Kardashian, Unternehmerin

Kim Kardashian im Mai 2023

Kim Kardashian, Realitystar

