Zufall: Jannik Kontalis und Yeliz schenkten Snow das Gleiche

Sie bringt Licht ins Dunkel! Yeliz Koc (29) und Jannik Kontalis hatten sich in der Datingshow Make Love, Fake Love kennen und schließlich auch lieben gelernt. Doch die Romanze war nicht von Dauer. Nach ihrer Trennung im Juni dieses Jahres lieferten sich die beiden einstigen Turteltauben einen Rosenkrieg. Zuletzt überraschte Jannik seine Fans, indem er erzählte, der Tochter seiner Ex dennoch etwas zum Geburtstag geschenkt zu haben. Jetzt meldet sich Yeliz und verrät, was an der Behauptung dran ist!

Bei einem Q&A auf Instagram beantwortet die Beauty die Frage, ob Jannik ihrer Tochter Snow Elanie (2) wirklich etwas geschenkt hat. "Ja, hat er", bestätigt sie. Zudem hatten sie wohl die gleiche Idee: Denn beide machten Yeliz' Tochter das gleiche Geschenk. "Wir hatten wohl beide denselben Gedanken", witzelt die Influencerin über den Fauxpas. Mehr sagt sie dazu jedoch nicht.

"Ich habe das für mich gemacht und weil sie ein Teil meines Lebens war", begründete Jannik zuvor die Entscheidung, Snow trotz der Trennung von Yeliz etwas zu schenken. Für ihn sei das Kapitel dennoch abgeschlossen: "Von mir wird dazu nichts mehr kommen und ich hoffe andersrum auch nicht." Trotzdem wünsche er der TV-Bekanntheit für ihre Zeit bei Promi Big Brother alles Gute.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Pärchen

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

