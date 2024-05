Olly Murs teilt süßen Backstage-Moment mit Tochter Madison

Am Mittwoch hatte Olly Murs (39) eine besonders niedliche Unterstützung auf Tour. Via Instagram teilte der Sänger ein süßes Video, das ihn, seine Ehefrau Amelia und seine nur wenige Wochen alte Tochter Madison vor einem Konzert zeigt. Liebevoll gibt Olly seinen beiden Liebsten einen Kuss, bevor es für ihn vor mehreren tausend Menschen auf die Bühne geht. "Letzte Nacht in der o2 Arena heute Abend. Bin gleich zurück, Mädels", betitelte er den Clip.

Außerdem teilte Olly ein Foto, das ihn, Amelia und Madison in der noch leeren Halle auf der Bühne zeigt. Strahlend hält der "Heart Skips a Beat"-Interpret seine Tochter auf dem Arm, während Amelia lächelnd neben den beiden steht. "Tschüss, o2 [Arena]. Sechs unglaubliche Nächte, aber die heutige war etwas ganz Besonderes", schrieb er zu dem Post. Aktuell begleitet der Musiker die Band Take That auf Tour. Dass er dabei zeitweise von Madison getrennt ist, setzt ihm sehr zu. "Es war die verrückteste Zeit überhaupt. Denn einerseits habe ich dieses wunderschöne kleine Mädchen, meine Frau ist zu Hause und kümmert sich um die Windeln und die schlaflosen Nächte. Und ich bin auf Tour mit Take That. Ich fühle mich schuldig", erklärte er seinen Fans bei einem vergangenen Auftritt ehrlich.

Olly und Amelia wurden erst Mitte April erstmals Eltern. Die Baby-News gab das Paar damals überglücklich auf Instagram bekannt. "Unser Mini-Murs ist da. Madison, wir lieben dich schon jetzt so sehr!", schrieben die beiden und teilten ein Bild, das die kleine Familie beim Verlassen des Krankenhauses zeigt.

Instagram / ollymurs Olly Murs mit seiner Frau Amelia und Tochter Madison, 2024

Instagram / ollymurs Olly Murs mit seiner Frau und seiner Tochter

