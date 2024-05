Nach Quotentief: "Kampf der Realitystars" holt wieder auf!

Wird die aktuelle Staffel von Kampf der Realitystars doch noch zum Quotenhit? Nachdem es in der vorletzten Woche mit den Einschaltquoten steil abwärtsgegangen war, lockt die Sendung aktuell laut Quotenmeter mehr und mehr Zuschauer vor den Bildschirm. In der vergangenen Woche hatten 0,61 Millionen Menschen eingeschaltet und somit einen Marktanteil von guten 2,9 Prozent ausmacht. In dieser Woche konnte der Wert mit 0,64 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 3,1 Prozent noch einmal getoppt werden.

Die vergangene Folge, die am Mittwochabend im TV ausgestrahlt wurde, hatte wieder einiges zu bieten. Zu Beginn zogen Willi Herrens (✝45) Schwester Annemie Herren und die Seherin Lilo von Kiesenwetter in die Sala ein. Neben einigen Spielen sorgte aber vor allem der Streit zwischen Aleks Petrovic (33) und Maurice Dziwak für viel Aufmerksamkeit. Während des Safety-Spiels fing Maurice an, seinen Das Sommerhaus der Stars-Erzfeind übel zu beleidigen. Nachdem Mitstreiterin Elsa Latifaj Alex darüber in Kenntnis gesetzt hatte, ging dieser auf den Schalker los. Zwischenzeitlich drohte die Situation sogar in Handgreiflichkeiten zu enden, sodass Mitarbeiter der Produktion zur Hilfe eilen mussten, um die beiden Rivalen voneinander zu trennen.

Kampf der Realitystars gehört bereits seit einigen Jahren zu den fest etablierten Reality-TV-Formaten in Deutschland. Die erste Staffel wurde im Sommer 2020 ausgestrahlt. Im Laufe der Jahre nahmen bereits Realitystars wie Sam Dylan (33), Claudia Obert (62), Matthias Mangiapane (40) oder Elena Miras (32) an dem Format teil. Im September 2022 wurde die Sendung mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" ausgezeichnet.

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn "Kampf der Realitystars"-Kandidat Maurice Dziwak

RTL+ Aleks Petrovic bei "Temptation Island V.I.P."

