Jannik Kontalis schenkt Yeliz' Tochter etwas zum Geburtstag!

Jannik Kontalis ist wohl noch immer für Snow (2) da. Der Influencer nahm in diesem Jahr an Make Love, Fake Love teil und ging sogar als Partner von Yeliz Koc (29) aus der Show heraus. Lange währte das Glück allerdings nicht: Im April kriselte es zwischen den beiden, im Juni bestätigten sie dann offiziell ihre Trennung. Obwohl sie sich danach noch einen öffentlichen Rosenkrieg lieferten, sorgt sich der Hottie wohl noch immer um die Tochter der einstigen Kampf der Realitystars-Teilnehmerin: Jannik schenkte Snow etwas zum Geburtstag.

Anfang Oktober ist Yeliz' Tochter zwei Jahre alt geworden – was der Ex der Influencerin nicht vergessen hat! In seiner Instagram-Story reagiert er nun auf die Frage eines neugierigen Fans, ob er Snow beschenkt habe: "Ja, natürlich. Ich habe das für mich gemacht und weil sie ein Teil meines Lebens war." Allerdings stellt er klar, dass das Kapitel trotzdem für ihn abgeschlossen sei und er auf solche Fragen in Zukunft nicht mehr eingehen werde. "Von mir wird nichts mehr dazu kommen und ich hoffe, andersrum auch nicht. Jeder soll einfach sein Leben leben und glücklich sein", schreibt er.

Doch ein paar Worte über Yeliz verliert Jannick dann doch: "Ich wünsche ihr viel Erfolg bei Promi Big Brother und damit hat sich das Thema für mich." So wird die Brünette ab dem 20. November in der neuen Staffel um ihren Platz in der Villa kämpfen – unter anderem gegen Peter Klein (56).

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis mit Yeliz Koc' Tochter Snow

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc auf Ibiza, August 2023

