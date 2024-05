Trotz Krebsdiagnose: Sarah Ferguson strahlt auf USA-Reise

Sarah Ferguson (64) durchlebt eine schwere Zeit. Im vergangenen Jahr musste sich die Ex-Frau von Prinz Andrew (64) aufgrund ihrer Brustkrebserkrankung einer Mastektomie unterziehen. Anfang des Jahres kam dann der große Schreck: Zusätzlich wurde bei Sarah eine aggressive Form von Hautkrebs festgestellt. Doch die Autorin lässt sich nicht unterkriegen und trotzt ihrer Diagnose! Neueste Fotos zeigen sie auf ihrer Reise in die Vereinigten Staaten. Sie trägt einen blauen Mantel, als sie in New York City aus einem Wagen aussteigt – für die Kameras zeigt sie sich in typisch positiver Manier und strahlt von einem Ohr zum anderen.

Dass Sarah trotz ihrer Erkrankung optimistisch und professionell bleiben kann, hat sie in den letzten Wochen schon mehrfach unter Beweis gestellt. Die gebürtige Londonerin glänzte nämlich als Vertreterin der Royals bei mehreren Events. Denn: Sie ist nicht das einzige Mitglied der königlichen Familie, welches derzeit mit einer Krebsdiagnose zu kämpfen hat. Auch Prinzessin Kate (42) und König Charles (75) sind betroffen. Ihre unglückliche gesundheitliche Situation soll Sarah und den Monarchen in letzter Zeit sehr zusammengeschweißt haben. "Der König und Sarah sind einander unglaublich nahe und jetzt haben sie sich durch einen Briefwechsel über ihre jeweiligen Krebserkrankungen zusammengefunden", berichtet ein Insider laut Mirror. Der Kontakt soll beide sehr stärken.

Vor einigen Wochen soll die zweifache Mutter sich einer weiteren Operation unterzogen haben, bei der der Bereich rund um das betroffene Muttermal sowie die Lymphknoten untersucht wurden. "Die gute Nachricht ist, dass alle Lymphknoten frei von Krebs sind, sodass die Krankheit sich nicht weiter ausgebreitet hat und die Prognose gut ist", erklärte ein enger Bekannter im Anschluss laut Daily Mail. Mit dem Wort "krebsfrei" würden die Ärzte jedoch nach wie vor vorsichtig umgehen.

Getty Images Sarah Ferguson, Ex-Frau von Prinz Andrew

Getty Images Sarah Ferguson im März 2024

