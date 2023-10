Viertes Kind: Jessie James Decker weiß Geschlecht und Namen

Jessie James Decker wartet gespannt auf ihren vierten Nachwuchs. Zusammen mit ihrem Ehemann Eric Decker (36) hat die Countrysängerin bereits drei Kinder namens Vivianne, Bubby und Forrest. Eigentlich war die Familienplanung des Paars damit abgeschlossen, die Nachricht des vierten Babys erwischte sie eiskalt – doch die Musikerin und der Ex-NFL-Star sind natürlich überglücklich. Jessie weiß auch schon über das Geschlecht ihres Babys Bescheid und hat einen Namen ausgesucht!

"Wir haben den Namen gewählt, sobald wir das Geschlecht wussten. Wir sind immer irgendwie vorbereitet. Ich kannte die Namen aller meiner Kinder schon vor ihrer Geburt", erklärt sie People. Der Vorname sei Jessie sofort in den Kopf gekommen und gefalle der ganzen Familie total gut. Generell plane sie sehr gerne frühzeitig – auch das Design des Kinderzimmers für das Baby stehe schon fest. Ob und wann die baldige Vierfachmama Details über ihr ungeborenes Kind mit der Öffentlichkeit teilen will, weiß sie aber noch nicht.

Ihre Schwangerschaft kann Jessie in vollen Zügen genießen. "Eine Schwangerschaft ist für mich immer einfach, aber ich würde sagen, diese war die einfachste von allen", schwärmt sie. Am härtesten sei die Schwangerschaft mit ihrer ältesten Tochter gewesen: "Ich lache immer und sage, dass Vivi am Anfang versucht hat, mich umzubringen."

Getty Images Eric und Jessie James Decker im September 2023

Getty Images Jessie James Decker bei den CMA Awards, 2022

Instagram / jessiejamesdecker Jessie James Decker und Eric Decker mit ihren Kindern

