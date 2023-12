Kurz vor Geburt: Jessie James Decker genießt Weihnachtsfest

Schon bald dürfen sie ihr neuestes Familienmitglied begrüßen! Jessie James Decker erwartet mit ihrem Mann Eric Decker (36) aktuell ihr viertes Kind. Nach Tochter Vivianne und ihren Söhnen Bubby und Forrest bekommt die Country-Musikerin noch einen Jungen. Mittlerweile ist sie auch bereits im Endspurt ihrer Schwangerschaft und fiebert der Geburt entgegen. Das letzte Weihnachtsfest zu fünft feiern Jessie und ihre Liebsten aber noch mal ausgiebig!

Via Instagram gewährt die 35-Jährige einen Einblick in ihre Weihnachtstage. "Letztes Weihnachten als fünfköpfige Familie, bis der kleine Bruder da ist. Wir lieben dich jetzt schon, süßer Junge", schwärmt die baldige Vierfach-Mama und teilt dazu eine niedliche Bilderreihe von ihren Kids, ihrem Mann und sich selbst in denselben Pyjamas. Ein Schnappschuss zeigt, wie Vivianne, Bubby und Forrest den kugelrunden Babybauch ihrer Mama küssen. Auf weiteren Bildern ist Jessie mit ihrem Eric zu sehen oder die ganze Rasselbande zusammen auf dem Sofa.

In den letzten Tagen ihrer Schwangerschaft hat die Sängerin aber auch noch mit ihrer Gesundheit zu kämpfen: Sie muss nämlich eine Handschiene tragen. "Es wird unerträglich, es schießt und pocht jetzt bis zu meiner Schulter", klagte sie in ihrer Story. Sie könne deshalb kaum schlafen – wegen der Hand sei es nicht möglich, auf der Seite zu liegen, aufgrund ihres Bauches könne sie nicht auf dem Rücken oder dem Bauch schlafen.

