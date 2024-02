Erste Fotos: Jessie James Decker ist wieder Mama geworden!

Die Freude im Hause James Decker ist groß! Gemeinsam mit ihrem Ehemann Eric Decker (36) hat Jessie James Decker bereits drei Kinder. Damit war es aber nicht genug – denn im vergangenen Jahr verkündeten die Musikerin und ihr Liebster, erneut Nachwuchs zu bekommen. Auch das Geschlecht war bereits bekannt: Ein kleiner Junge sollte das Familienglück perfekt machen. Und der große Tag ist jetzt gekommen: Jessies viertes Baby ist auf der Welt!

Das verkündet die Beauty am Montagmorgen auf Instagram. "Unser wunderschöner Junge ist da. Denver Calloway Decker!", schreibt Jessie zu mehreren Fotos ihres kleinen Knirpses. Auf den Schnappschüssen hält die Neumama ihren Sohn stolz auf dem Arm, sein Papa beugt sich glücklich über die beiden. Viele Fans gratulieren den Eltern bereits im Netz. "So ein Süßer! Und so ein süßer Name! Glückwunsch!", heißt es unter anderem in den Kommentaren.

Dass sie nach ihren drei Sprösslingen noch ein Kind bekommen, sorgte bei Jessie und Eric zunächst für einen Schock. Denn eigentlich war die Familienplanung der beiden bereits abgeschlossen gewesen. "Wie ihr wisst, habe ich Eric gesagt, dass es vielleicht an der Zeit wäre, eine Vasektomie zu machen", erklärte Jessie während der Schwangerschaft.

