Endspurt: Hat Chethrin Schulze Angst vor der Entbindung?

Hat Chethrin Schulze (31) Bammel? Die ehemalige Love Island-Kandidatin und ihr Partner erwarten Nachwuchs. Es wird ein Junge – und schon in wenigen Wochen ist es so weit: Das Baby soll am 23. November zur Welt kommen. Chethrin befindet sich demnach im letzten Trimester und bereitet sich allmählich auf die Geburt vor. Doch wie geht es ihr davor? Hat sie Angst?

"Überhaupt nicht", stellt die Influencerin jetzt in ihrer Instagram-Story klar. Sie wisse, dass das sehr naiv klinge. "Aber ich sehe den bevorstehenden Schmerz als Beweis meiner Liebe zu meinem Kind. Ich muss den Schmerz durchstehen, um dann das größte Geschenk meines Lebens zu bekommen: meinen kleinen Sohn", erklärt Chethrin. Außerdem seien es nur ein paar Stunden, in denen sie leiden müsse. Im Gegensatz zu den vielen Jahren, die sie dann mit ihrem Kind haben werde, sei das fast nichts.

Die Schwangerschaft macht Chethrin aber allmählich immer mehr zu schaffen. "Ich habe jetzt schon Senkwehen und das ist echt nicht ohne", verriet die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin vor wenigen Wochen im Netz. Sie leide dadurch auch mental: "Daher ist dieser Druck zwecks Frühchen immer im Hinterkopf."

Chethrin Schulze im September 2023 auf Rhodos

Chethrin Schulze im August 2023 auf Rhodos

Chethrin Schulze, Influencerin

