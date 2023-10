Frühchen? Schwangere Chethrin Schulze hat schon Senkwehen

Deutet sich jetzt etwa langsam die Geburt an? Chethrin Schulze (31) erwartet derzeit ihr erstes Kind. Die einstige Love Island-Bekanntheit befindet sich auch schon in der 33. Schwangerschaftswoche – der Nachwuchs dürfte also nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Die Influencerin ist auch schon ganz Feuer und Flamme für ihr kleines Wunder. Doch jetzt berichtet Chethrin, dass sie schon Senkwehen hat.

Auf Instagram möchte ein Follower wissen, wie es der Blondine geht. "Körperlich na ja. Habe jetzt schon Senkwehen und das ist echt nicht ohne", gibt sie zu. Mental geht das auch nicht spurlos an ihr vorbei: "Daher ist dieser Druck zwecks Frühchen immer im Hinterkopf und belastet mich etwas." Chethrin wolle aber trotz der Umstände positiv bleiben.

Dabei musste der Reality-TV-Star erst kürzlich einen Schock verdauen. Vor wenigen Wochen postete die Beauty ein Bild von sich aus dem Krankenhausbett. "Ich hatte die Tage irgendwie ein komisches Gefühl, daher habe ich mich zurückgezogen... Und dann ging es heute nicht mehr. Ergebnis: vorzeitige Wehen", schrieb sie zu der Aufnahme.

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im August 2023 auf Rhodos

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im September 2023

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im September 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de