Herbstspaziergang: Rebecca Mir ist mit Söhnchen unterwegs

Rebecca Mir (31) weiß, wie sie ihre Freizeit nutzt. Als Moderatorin hat die Beauty alle Hände voll zu tun. Doch ihr Nachwuchs steht für die Frau von Massimo Sinató (42) an erster Stelle. Im April 2022 wurde das Paar Eltern eines Sohnes, den die zwei weitestgehend aus der Öffentlichkeit raushalten. Umso schöner ist es, wenn das Model private Schnappschüsse teilt: Rebecca und ihr Kleiner machten einen Herbstspaziergang!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 31-Jährige einen Schnappschuss, der sie mit ihrem Sprössling zeigt. "Wir sammeln Stöcke und ihr so?", lässt Rebecca ihre Fans wissen. Während sie in die Kamera strahlt, ist nur der niedliche Lockenkopf ihres Kleinen zu sehen. Das Mutter-Sohn-Duo schien bei seinem Ausflug in die Natur eine Menge Spaß zu haben!

Zuletzt hatte Rebecca ihre Follower im April mit seltenen Familienaufnahmen entzückt. Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte sie ein Foto, auf dem sie mit ihrer Mama und ihrem Sohn posiert. "Quality time", stand unter dem Beitrag.

Getty Images Rebecca Mir bei den Filmfestspielen von Cannes, Mai 2023

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir mit Massimo Sinató und ihrem Sohn in Paris

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir mit ihrer Familie

