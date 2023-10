Yeliz und Peter bei "Promi Big Brother": Das sagen die Stars

Diese zwei Kandidaten sorgen jetzt schon für ordentlich Gesprächsstoff! Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Yeliz Koc (29) und Peter Klein (56) ab dem 20. November in den Promi Big Brother-Container ziehen werden. Iris Klein (56) hatte sich bereits zu der Teilnahme ihres Ex-Mannes geäußert. Promiflash hat nachgehakt und die anderen Stars und Sternchen gefragt, was sie von Yeliz und Peters Einzug denken.

Beim Promi-Rutsch-Battle in Hamburg war Promiflash vor Ort und fragte, was die Realitystars von den beiden Promi-BB-Kandidaten denken. "Ich denke, das wird wie in jedem Format jedes Jahr noch mal eine Schippe mehr und vielleicht auch mehr Drama und dass es einfach interessanter ist. Also ich denke, es wird eine gute Staffel. Ich bin gespannt, wer noch dabei ist, aber die zwei werden auf jeden Fall Unterhaltung bringen" , verriet Dominik Bruntner (30). Auch Tara Tabitha (30) ist von Yeliz und Peter begeistert: "Ist super, ist spicy. Das wollen wir doch alle sehen, oder?"

Iris schien sich für ihren einstigen Partner zu freuen. Sie ist der Meinung, dass es für ihn ein Karrieresprungbrett sein könne. "Ich freue mich, dass er Geld verdient. Ist also sehr gut", verkündete die Mutter von Daniela Katzenberger (37) via Instagram.

