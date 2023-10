Peter Klein und Yeliz Koc sind bei "Promi Big Brother" 2023!

Die ersten Kandidaten stehen fest! In wenigen Wochen beginnt wieder Promi Big Brother und viele berühmte Kandidaten ziehen in die Villa. Bislang war der Starttermin noch nicht bekannt und auch auf die Teilnehmer müssen sich die Fans noch gedulden. Allerdings wurde schon vorher gemunkelt, dass Peter Klein (56) in diesem Jahr dabei sein könnte. Und tatsächlich: Peter ist dieses Jahr bei "Promi Big Brother" – und auch Yeliz Koc (29) ist dabei!

Das teilt die Realityshow jetzt auf ihren Social-Media-Kanälen, unter anderem Instagram, mit. "Viele haben spekuliert, ich darf es euch jetzt verraten!", freut sich der Ex von Iris Klein (56) in einem ersten Clip. "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut es tut, endlich dieses Geheimnis mit euch zu teilen", schwärmt Yeliz außerdem.

Nicht nur die ersten beiden Kandidaten sind jetzt bekannt – auch wann es losgeht, steht nun endlich fest. Am 20. November läuft "Promi Big Brother" wieder täglich auf Sat.1 und auf Joyn live. Auf wen freut ihr euch am meisten? Stimmt unten ab!

Instagram / peterklein_official Peter Klein, TV-Star

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Auf welchen Kandidaten freust du dich am meisten bei "Promi Big Brother"? Peter Klein! Yeliz Koc! Abstimmen Ergebnis anzeigen



