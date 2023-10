Herrlich echt: So normal ist Prinz William im Familienalltag

Bei manchen Dingen ist auch Prinz William (41) unroyal. Der britische Thronfolger war in den vergangenen Jahren zu einem der beliebtesten Royals geworden. Vor ihm scheint nur noch seine Frau Kate (41) zu rangieren. Das Ehepaar hatte seine Fans bisher vor allem durch seine offene und normale Art überzeugt. Und offenbar ist vor allem William zu Hause ein Mensch wie jeder andere auch. Er verrät nun ein paar sympathische und private Fakten über sich.

In der Show "BBC Radio 1" nehmen William und Kate ihre Fans mit in ihren Alltag in der Küche. Als der 41-Jährige davon ausgeht, dass seine Frau zum Abend Curry oder Teriyaki-Lachs zubereiten wird, bringt er die Zuhörer wahrscheinlich zum Schmunzeln: "Ich vertrage nicht zu viele Gewürze. Ich fange an zu schwitzen. Das ist nicht attraktiv. [Kate] muss sie vorsichtig einsetzen." Kate hingegen sei ein großer Fan von Gewürzen, weshalb sie immer verschieden scharfe Varianten anfertige.

An anderer Stelle des Interviews zeigt sich William dann aber doch etwas würzig. Denn auf die Frage, welches sein Lieblingsemoji sei, antwortet er verschmitzt. "Es wäre die Aubergine gewesen, aber ich sage jetzt – weil ich so erwachsen sein muss – es ist der, bei dem die Augen hoch und runtergehen und der die Zunge rausstreckt", schmunzelt er. Die Aubergine wird nämlich oft als Symbol für einen Penis gesehen.

Getty Images Herzogin Kate, Prinz William mit ihren drei Kindern im Juni 2022

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate vor der Gedenkfeier für die Queen

Getty Images Prinz William im Juni 2023

