"In Tränen": Prinz Williams Oberst-Ernennung verletzt Harry!

Eigentlich wollte Prinz Harry (39) unbekümmert das Jubiläum der Invictus Games genießen. Während seines Besuchs in Großbritannien überschattet ein Ereignis jedoch die Feierlichkeiten. Das schätzt zumindest Königsexperte Tom Quinn gegenüber Mirror ein. "Die Ankündigung von König Charles (75), dass Prinz Harry seine Rolle als Oberst des Army Air Corps entzogen wird, ist ein echter Schlag für den Sohn, der sich immer an den Rand gedrängt und unterschätzt fühlte", behauptet der Autor und fügt hinzu, dass Herzogin Meghans (42) Ehemann "wirklich verletzt" und sogar "in Tränen ausgebrochen sein soll, als er davon erfuhr."

Dass Prinz William (41) diese Rolle übernimmt, habe den Rotschopf wohl tief getroffen. Der Experte erklärt: "Noch viel schlimmer ist, dass der Posten ausgerechnet an den Mann vergeben wird, den Harry als Ursache für so viele seiner Probleme sieht – seinen Bruder." Ob die Verkündung dieser Neuigkeit ein ausgeklügelter Schachzug des Königshauses gegen den 39-Jährigen war? "Die hochrangigen Royals haben entschieden, die Samthandschuhe auszuziehen. Harry muss erkennen, dass man, wenn man die Familie betrügt, [...] auch die Dinge verliert, die man geliebt hat", meint der Schriftsteller zu wissen.

Die Verkündung von Williams neuem Posten erfolgte nur wenige Stunden, nachdem öffentlich bekannt gegeben wurde, dass Charles keine Zeit für seinen jüngsten Sohn haben werde. "Aufgrund des vollen Programms Seiner Majestät wird dies leider nicht möglich sein", verkündete ein Sprecher laut ITV. "Oberst des Army Air Corps' zu sein, war etwas, das Harry wirklich genossen hat und auf das er sehr stolz war. Die Sache hat etwas Überstürztes, als ob sie es nicht abwarten könnten, den problematischen Prinzen loszuwerden", überlegt der Royalexperte. Bereits am 13. Mai soll das Amt auf William übergehen.

Getty Images Prinz Harry, im Mai 2024

Getty Images Prinz Harry mit Prinz William bei einer Konferenz in London, 2018

