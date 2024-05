Prinz William überrascht mit Videoclip bei BAFTA TV Awards!

Prinz William (41) sorgt für ein ganz besonderes Schmankerl bei den diesjährigen BAFTA TV Awards. Zwar konnte der Mann von Prinzessin Kate (42) nicht persönlich erscheinen, jedoch hatte er eine kleine Überraschung in Form einer Videobotschaft parat. In der Nachricht hielt der Sohn von König Charles (75) laut Hello! eine rührende Rede, die an Baroness Floella Benjamin gerichtet war. Die 74-Jährige wurde aufgrund ihres "unermüdlichen Einsatzes für Kinder und Jugendliche und ihr unerschütterliches Eintreten für Vielfalt" ausgezeichnet. Für ihre Leistung bedankte sich der britische Royal: "Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend das BAFTA-Stipendium erhalten, und ich gratuliere Ihnen von ganzem Herzen!"

Im Februar dieses Jahres erschien William noch persönlich bei den BAFTA Awards – und zwar ohne Kate. Anders bei seiner fehlerfreien Dankesrede an die Baroness unterlief dem 41-Jährigen damals ein Patzer. Im Gespräch mit der Preisträgerin Mia McKenna-Bruce machte er laut Mirror eine unpassende Bemerkung. "Ich habe deinen Film noch nicht gesehen – ich denke, es sah so aus, als hättest du die ganze Zeit über eine Menge Spaß gehabt." In dem Streifen ging es über sexuelle Übergriffe an Frauen.

Dass William dieses Mal nicht persönlich an der Preisverleihung teilnahm, hängt vermutlich mit der Krankheit seiner Ehefrau zusammen. Vor rund zwei Monaten machte die Prinzessin publik, dass sie an Krebs erkrankt sei. In einer emotionalen Videobotschaft richtete sich Kate an die Öffentlichkeit. "Das war natürlich ein großer Schock. William und ich haben alles getan, was wir können, um das unserer jungen Familie zuliebe im Privaten zu verarbeiten und zu bewältigen", merkte die Beauty unter anderem in der Rede an.

Getty Images Prinz William, bei den BAFTA-Awards

Getty Images Prinzessin Kate, 2023

