"Wer zwickt mir in den Po?": Prinz William scherzt bei Event

Prinz Williams (41) gute Laune ist regelrecht ansteckend! Seit 2011 ist der älteste Sohn von König Charles III. (74) mit Prinzessin Kate (41) verheiratet. Die dreifachen Eltern sind ein eingespieltes Team – vor allem auf Terminen und Events. Mit seiner Souveränität und Gelassenheit verzaubert das royale Ehepaar regelmäßig. Zudem zeigten sie sich zuletzt nahbarer denn je. Nun ist es aber vor allem der britische Thronfolger, der bei einer Verabredung für gute Laune sorgt.

William zeigt sich in bester Stimmung! Zusammen mit Kate besucht er nun in Cardiff eine Gruppe von Windrush-Veteranen. Mit ihnen tauschten sich die beiden angeregt aus – die Stimmung war augenscheinlich bestens. Als die versammelte Mannschaft für ein Gruppenfoto posierte, sorgte William zudem für einen Lacher. Wie Daily Mail berichtet, scherzte der 40-Jährige nämlich neben seiner Frau: "Wer zwickt mir in den Po?" Woraufhin alle loslachten und auf den Fotos nur noch mehr strahlten.

In den vergangenen Monaten war Royal-Fans bereits öfter aufgefallen, dass William und Kate sich viel offener zeigen – zudem gibt es zwischen den Eheleuten ab und an auch mehr Zuneigung zu sehen. "Ihre Berührungen [in der Öffentlichkeit] scheinen in letzter Zeit eher zuzunehmen, als abzunehmen", analysierte Körpersprache-Expertin Judi James Ende Juni gegenüber The Express dazu.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Oktober 2023

Getty Images Prinz William, Juni 2023

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, britisches Prinzenpaar

