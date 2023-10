Walentina und Can hatten fast jeden Tag Sommerhaus-Dusch-Sex

Sie haben auch dort ein paar schöne Stunden genossen! Walentina Doronina (23) und ihr Verlobter Can Kaplan sorgen im Sommerhaus der Stars für ordentlich Trubel. Mit den anderen Paaren eckt besonders die Reality-TV-Bekanntheit immer wieder an. Ihr Partner stärkt ihr dabei den Rücken – und nicht nur das. Walentina gab bereits zu, im Sommerhaus Sex gehabt zu haben. Jetzt verrät sie, dass sie und Can fast jeden Tag miteinander intim wurden!

"Wir hatten fast jeden Tag im Sommerhaus Sex. Wir haben es immer ganz still und leise unter der Dusche gemacht. Ich bin auch sehr froh, dass nichts gezeigt wurde", plaudert die Influencerin gegenüber dem Berliner Kurier aus. Das erste Schäferstündchen hat auch nicht lange auf sich warten lassen: "Wir hatten schon am zweiten Tag Sex." Dass die Szenen nicht im TV gezeigt wurden, stand nicht in den Verträgen der Beauty und ihrem Liebsten. "Also, es bestand immer ein Risiko, dass es gezeigt wird", weiß Walentina.

Glück für die 23-Jährige, dass die intimen Momente mit ihrem Verlobten nicht gezeigt wurden. Dafür hatte die Sendung andere Folgen für sie. Eigentlich sollte sie an einer neuen Show für Amazon teilnehmen – doch daraus wurde wohl nichts. "Kurz bevor es losgegangen ist, habe ich mitbekommen, dass er [Gigi] auch da sein soll. [...] Und der Sender, also die Produktion, die wusste, was passiert ist, weil ich auch darauf angesprochen wurde", berichtet Walentina. Wegen Luigi Birofio (24) sei daraus nichts geworden.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan, Influencer

Sat.1 Can Kaplan und Walentina Doroninas Verlobung, Dezember 2022

scoolz-pixx Gigi Birofio, Reality-TV-Star

