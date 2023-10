Wurden Walentina und Gigi nach Sommerhaus aus Show genommen?

Hatte der Vorfall Konsequenzen? Das Sommerhaus der Stars polarisiert jedes Jahr aufs Neue. In der neuen Staffel scheint es aber besonders viel Stress zu geben. Vor allem Realitystar Walentina Doronina (23) steht im Zentrum. Angeblich soll es mit Nachzügler Gigi Birofio (24) sogar einen Vorfall gegeben haben, bei dem es zu körperlichen Ausschreitungen gekommen war. Jetzt erzählt Walentina, dass dieses Ereignis sie und offenbar auch Gigi die Teilnahme an einer anderen Show kostete.

In ihrer Instagram-Story erzählt Walentina, dass sie an einer Show für Amazon teilnehmen sollte – doch daraus wurde wohl nichts. "Kurz bevor es losgegangen ist, habe ich mitbekommen, dass er auch da sein soll. [...] Und der Sender, also die Produktion, die wusste, was passiert ist, weil ich auch darauf angesprochen wurde", berichtet die 23-Jährige. Zwar nennt sie keine Namen, doch aufgrund der Vorkommnisse wird sie wohl Gigi meinen. Sie habe bei der Produktion nachgefragt, warum man sie beide für die Show engagierte. Als Konsequenz zog das Format die Reißleine: "Dann wurden wir beide aus dem Format genommen." Bisher ist das allerdings nicht offiziell bestätigt.

Gigi hielt sich bisher sehr bedeckt, was Walentinas Vorwürfe angeht. Bild fragte jedoch nach, was vorgefallen ist. Dass er ihren Freund Can geschlagen habe, dementierte er. Stattdessen kritisierte er die beiden selbst: "Das, was die gemacht haben, das war psychische Gewalt. Das ist viel schlimmer als wirklich jemanden zu schlagen."

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

Action Press / AEDT Gigi Birofio auf der "Too Hot To Handle: Germany"- Release-Party in Berlin im Februar 2023

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan, Reality-TV-Teilnehmer

