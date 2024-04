Walentina Doronina und Can machen eine Beziehungspause!

Bei Walentina Doronina (23) und Can Kaplan scheint es also wirklich zu kriseln! Seit einigen Tagen wird gemunkelt, dass sich das verlobte Reality-TV-Pärchen getrennt hat. Nun äußert sich die Germany Shore-Kandidatin zu den Gerüchten. "Can und ich haben aktuell eine Beziehungspause, Krise oder wie man sowas nennt. Genau definieren kann ich das Ganze nicht", erklärt sie gegenüber RTL und erklärt: "Es gab in den letzten Monaten kein Uns mehr, sondern nur Can und seine Arbeit. Zeit zu zweit gab es kaum. Vertrauensmissbräuche kommen auch noch hinzu."

Um welche Vertrauensmissbräuche es sich handelte, erklärt die 23-Jährige nicht. Um ihre Beziehung noch retten zu können, müssen die beiden aber wohl an einigen Dingen arbeiten und darüber nachdenken, was sie für ihre Zukunft wollen. "Ich muss gerade für mich herausfinden, ob das alles noch so läuft, wie ich mir eine Partnerschaft vorstelle", schildert Walentina. Momentan stehe sie auch "nur sporadisch" in Kontakt zu Can. Wann und ob sie planen, ihren Disput zu klären, verrät sie nicht.

Die Trennungsgerüchte kamen auf, da der 23-Jährige plötzlich sein Instagram-Profil deaktivierte. Gleichzeitig teilte Walentina ein verdächtiges Video, in dem sie durch eine Tür geht. "Für mich beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich die nächste", schrieb sie darunter. Die Fans vermuteten direkt, dass sie damit auf ein Liebes-Aus anspielt!

Anzeige Anzeige

ActionPress Can Kaplan, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Social-Media-Bekanntheit Walentina Doronina im April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Can meldet sich noch dazu? Ja, er gibt bestimmt ein Statement ab! Nee, dazu sagt er nichts. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de