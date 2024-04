Wegen Walentina-Trennung? Can Kaplan löscht sein Netz-Profil

Ist jetzt etwa wirklich alles aus und vorbei? Die Fans von Walentina Doronina (23) sind verwirrt. Die Sommerhaus-Bekanntheit teilt nun ein Video von sich auf Instagram, in dem sie durch eine Tür geht und schreibt dazu: "Für mich beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich die nächste." In den Kommentaren beginnen die Spekulationen. "Hat sich da etwa jemand getrennt?" und "Ich vermute ganz stark die Trennung. Von ihm fehlt jede Spur. Die Bilder sind ja auch alle vom Profil gelöscht", meinen beispielsweise zwei User. Tatsächlich sind keine Pärchenbilder mehr auf ihrem Account zu finden. So sieht man Can Kaplan erscheint nur noch kurz in einem ihrer Reels – jedoch scheint dies eine Kooperation vom März zu sein.

Was jedoch noch spannender ist: Cans Instagram-Profil ist nicht mehr zu finden. Hat der Unternehmer seinen Account etwa gelöscht? Während ihrer gemeinsamen Sommerhaus-Teilnahme betonte die Blondine, dass er seine Netz-Profile löschen müsse, falls sie sich trennen. Ist es nun zu diesem drastischen Schritt gekommen? "Habt ihr euch getrennt? Da Can ja auch kein Instagram mehr hat?", lautet ein Kommentar dazu.

Walentina scheint sich zunächst bedeckt halten zu wollen. Denn ihre Fans bekommen nur die oben genannten Zeilen von ihr. Die ehemalige Love Island-Kandidatin Alessandra Wichert (27) zeigt trotzdem vollste Unterstützung: "Alles im Leben kommt, wie es kommen muss." Auch Laura Morante (33) hinterlässt ihr etwas Liebe und kommentiert drei rote Herz-Emojis. Die einstige Ex on the Beach-Kandidatin und Can machten ihre Liebe im September 2022 öffentlich. Nach nur wenigen Monaten verlobten sie sich live im TV.

Das Sommerhaus der Stars, RTL Can Kaplan und Walentina Doronina, "Das Sommerhaus der Stars" 2023

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina

Was denkt ihr, könnte der Grund für Can Kaplans Profil-Löschung sein? Trennung von Walentina. Andere Gründe. Ergebnis anzeigen



