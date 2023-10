So stylish genießt Melisa Dobrić ihre Schwangerschaft!

Melisa Dobrić könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Neben ihrer Tätigkeit als Influencerin konnte sie sogar schon ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellen. Doch damit nicht genug: Gemeinsam mit ihrem Ehemann Florian ist sie aktuell auf großer Tour ihres Podcasts "Zwei Dreissiger". Während es karrieretechnisch kaum besser laufen könnte, schwelgt sie auch privat im Glück. Erst vergangenen Monat verkündete sie, Nachwuchs zu bekommen: Melisa präsentiert jetzt, wie gut ihr der Schwangerschafts-Glow steht.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Beauty einige Eindrücke ihrer Podcast-Tour quer durch Deutschland. Dabei präsentiert sie sich freudestrahlend ihren zahlreichen Followern. Während sie auf einem Schnappschuss mit ihrem Liebsten in die Kamera grinst, zeigt sie in einem weiteren ihre Babykugel in einem bauchfreien, schwarzen Ensemble. Ob also im stylishen Zweiteiler, sportlichen Jumpsuit oder ganz lässig in einer Jeansjacke – die Influencerin weiß genau, wie sie ihren kugelrunden Bauch perfekt in Szene setzt.

Schon bei der frohen Verkündung ihrer Schwangerschaft war ihr die Vorfreude deutlich anzumerken. Auf Instagram hatte sie einen Clip geteilt, der Melisa in einem Badeanzug samt Babybauch gezeigt hatte. "Wenn ihr uns kennt, wisst ihr, wie viel uns das bedeutet", hatte die baldige Mama ganz emotional dazu geschrieben.

Instagram / findingmelisa Melisa Dobrić mit ihrem Ehemann Florian

Instagram / findingmelisa Melisa Dobrić, Model und Influencerin

Instagram / findingmelisa Melisa Dobrić, Influencerin

