Melisa Dobrić enthüllt aus Versehen Geschlecht ihres Babys!

Das war woh anders geplant! Melisa Dobrić und ihr Partner Florian Gerl gehen bereits seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. 2021 besiegelte das Paar seine Liebe mit dem Jawort. Im September dieses Jahres verkündeten die zwei erfolgreichen Podcaster dann die freudige Nachricht: Sie sind schwanger und erwarten ihr erstes Baby. Über die Schwangerschaft hält die Influencerin ihre Community regelmäßig auf dem Laufenden. Nun hat Melissa das Geschlecht des Babys verraten!

Auf ihrem Instagram-Account postet die werdende Mama ein Video von einer Liveshow ihrer "Zwei Dreißiger"-Tour. Sie und Flo sitzen gemeinsam auf der Bühne und reden über ihre Vorstellungen von Erziehung. "Ich will nicht meckern, ich will nicht die ganze Zeit 'Eh, nee...' Aber ich will auch nicht, dass er...", stoppt Melisa mitten im Satz und setzt ein breites, ertappt-wirkendes Grinsen auf und schaut in das Publikum. Ganz aus Versehen hat das Model verraten: Es wird ein Junge! Die Zuschauer jubeln und klatschen, erfreut über die Neuigkeit.

Auch die Follower des studierten Juristen und der Beauty scheinen sich sehr über die unerwartete Botschaft zu freuen. "Mein liebstes Gender Reveal aller Zeiten", schreib die Influencerin Karina Spiess alias Kikidoyouloveme unter den Beitrag. Eine andere Userin schrieb: "Liebs. Gender Reveal genauso unkompliziert und authentisch wie ihr."

Instagram / findingmelisa Melisa Dobrić mit ihrem Ehemann Florian

Instagram / findingmelisa Melisa Dobrić, Influencerin

Instagram / floriangerl Florian Dobrić-Gerl und Melisa Dobrić, Podcaster

