Bald Mama: Melisa Dobrić erwartet Kind noch in diesem Monat!

Es könnte also jeden Moment so weit sein! Erst im September vergangenen Jahres gab Melisa Dobrić ihre Schwangerschaft bekannt. In diesem Jahr erwartet die Influencerin zusammen mit ihrem Ehemann Florian Nachwuchs. Eigentlich thematisiert sie ihre Schwangerschaft in den sozialen Medien nicht allzu detailliert. Doch eine Sache gibt Melisa nun preis – ihr Baby soll noch im Januar zur Welt kommen!

In ihrer Instagram-Story teilt Melisa wie gewohnt ihre Gedanken mit ihrer Community. Ganz nebenbei verrät sie dabei den Geburtsmonat ihres Babys: "Wisst ihr, was voll cool ist? Normalerweise ist der Januar ein unbeliebter Monat. Aber dadurch, dass wir in diesem Monat ein Kind bekommen, ist er zu so einem besonderen Monat geworden." "Ich glaube, ich hatte noch nie einen so schönen Januar", fügte das Model prompt hinzu.

Die Verkündung dieser Neuigkeit lief beinahe so ungeplant ab wie das Gender Reveal der werdenden Eltern. Ganz aus Versehen verplapperte sich die 31-Jährige während einer Liveshow ihres Podcasts "Zwei Dreißiger" und enthüllte damit das Geschlecht ihres Babys.

Instagram / floriangerl Florian Dobrić-Gerl und Melisa Dobrić, Podcaster

Instagram / findingmelisa Melisa Dobrić, Influencerin

Instagram / findingmelisa Melisa Dobrić mit ihrem Ehemann Florian

