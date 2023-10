Körperverletzung! "Denver-Clan"-Star Sam Underwood verhaftet

Sam Underwood (36) sorgt für üble Schlagzeilen. Der Schauspieler ist eigentlich als erfolgreicher Darsteller aus zahlreichen TV-Serien bekannt. Unter anderem ist der Brite als Fiesling Adam in dem Reboot "Der Denver-Clan" und Jake Otto in "Fear the Walking Dead" zu sehen. Doch nun gibt es weniger glamouröse Neuigkeiten von dem 36-Jährigen: Sam wurde verhaftet – er soll eine Frau gewaltsam angegriffen haben!

Wie TMZ berichtet, sei am 7. Oktober nachts in Los Angeles ein Notruf abgesetzt worden – vor Ort habe die Polizei dann erfahren, dass es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen Sam und einer jungen Frau gekommen sei. Das mutmaßliche Opfer habe zudem Verletzungen am Körper aufweisen können. Sam sei anschließend wegen schwerer Körperverletzung verhaftet, nach zehn Stunden im Gefängnis jedoch wieder entlassen worden.

Um wen es sich bei der Frau handelt, ist bisher nicht bekannt. Sam, der bereits seit 2016 mit der Schauspielerin Valorie Curry verheiratet ist, droht nun aber eine Strafanzeige – der Fall soll bereits an die Staatsanwaltschaft von Los Angeles County weitergeleitet worden sein.

Getty Images Sam Underwood bei der Comic-Con 2014

Getty Images Valorie Curry und Sam Underwood 2017

Getty Images Schauspieler Sam Underwood

