Selten: Cameron Diaz mit Benji Madden und Tochter unterwegs

Cameron Diaz (51) unternimmt einen entspannten Familienausflug. Die Schauspielerin lebt seit einiger Zeit zurückgezogen und dreht kaum noch Filme. 2020 hatten sie und ihr Mann Benji Madden (44) ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßt. Seither kümmert sich die "Bad Teacher"-Bekanntheit vordergründig um ihre Tochter Raddix. Diese hält sie vom Rampenlicht komplett fern. Nun erwischten Paparazzi Cameron aber mit ihrem Mann samt Töchterchen im Schlepptau.

Am Wochenende unternahm die Hollywood-Bekanntheit zusammen mit ihrer kleinen Familie einen Ausflug. So entstanden seltene Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen. In Santa Barbara bummelte Cameron in einem lässigen Outfit bestehend aus Hut und lockerem Jeanshemd durch die Straßen. Mit dabei: Ihre Mama Billy sowie ihr Göttergatte Benji und ihr Nachwuchs. Der kleine Lockenkopf ist inzwischen schon ganz schön groß geworden – Raddix ist bereits drei Jahre alt.

Ende August feierte Cameron ihren 51. Geburtstag. Zu diesem Anlass hatte ihr Liebster und Vater ihres Kindes ihr via Instagram süße Zeilen gewidmet. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine wunderschöne Frau, beste Freundin, beste Partnerin in allem, die alles mitmacht, die tollste Mutter für unser kleines Mädchen, Weinchefin, Familienköchin", schwärmte der "Good Charlotte"-Frontmann.

ActionPress Cameron Diaz im Dezember 2014

MEGA Cameron Diaz im September 2022

Raw Image LTD/MEGA Cameron Diaz und Benji Madden

