Cameron Diaz zeigt sich erstmals öffentlich mit ihrem Baby

Cameron Diaz (52) wurde im vergangenen Jahr zum zweiten Mal Mutter. Was ihren Wonneproppen betrifft, hält sich die Schauspielerin jedoch sehr bedeckt, um seine Privatsphäre zu schützen. Bilder des kleinen Cardinals teilt der Hollywoodstar daher bewusst nicht mit der Öffentlichkeit. Auf Paparazzifotos, die Daily Mail vorliegen, gibt es nun jedoch einen seltenen Anblick, der die Zweifachmama mit ihrem Jungen im Arm zeigt.

Auf den Fotos strahlt Cameron überglücklich in einem lockeren Outfit, das aus einem weißen Hemd und dunkler, weiter Hose besteht. Dazu trägt sie eine coole Brille und einen schwarzen Hut. Seinen Sohnemann trägt der Filmstar währenddessen fest an sich geklammert. Der kleine Mann ist dabei in helle Babykleidung gehüllt und trägt niedliche Hosen mit Bärchen-Motiv sowie orangefarbene Söckchen.

Dass Cameron und ihr Mann Benji Madden (45) Familienzuwachs bekamen, war im Frühjahr 2024 eine ziemliche Überraschung. Die Babynews verkündete das Paar damals superstolz auf Instagram: "Wir sind gesegnet und freuen uns, die Geburt unseres Sohnes Cardinal Madden bekannt zu geben!" Ferner machten die beiden aber auch deutlich, dass sie ihren Nachwuchs bewusst aus der Öffentlichkeit heraushalten wollen: "Für die Sicherheit und die Privatsphäre der Kinder werden wir keine Bilder posten." Gemeinsam haben Cameron und Benji neben Baby Cardinal eine fünfjährige Tochter namens Raddix.

MEGA Cameron Diaz im September 2022

Instagram / benjaminmadden Benji Madden gratuliert Cameron Diaz mit diesem Bild zum 10. Hochzeitstag

