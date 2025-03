Benji und Joel Madden haben gesunden Respekt vor Ehefrauen

Benji Madden (46) und sein Zwillingsbruder Joel Madden (46) sprachen kürzlich in Rob Lowes (61) Podcast "Literally!" offen über ihre Ehen mit Cameron Diaz (52) und Nicole Richie (43). Beide Musiker betonten, wie sehr sie ihre Ehefrauen schätzen, respektieren und – wie sie es ausdrückten – in gewisser Weise "fürchten", allerdings nur im positiven Sinne. Benji, der mit Cameron verheiratet ist, scherzte: "Leg dich mit meiner Frau an. Viel Glück." Auch Joel zeigte sich beeindruckt von seiner Nicole: "Sie hat das Sagen, aber wir sind Partner." Die beiden Zwillingsbrüder waren sich einig, dass ihre Frauen "starke Persönlichkeiten" und "wahre Königinnen" seien.

Die Musiker von Good Charlotte beschrieben ihre Beziehungen gleichermaßen als liebevoll wie herausfordernd. Benji teilte mit, dass die Schauspielerin sein Leben völlig verändert habe, als sie sich kennenlernten, und nannte sie seine "Ride-or-Die-Partnerin". Joel erklärte, dass Nicole ihm ein erfüllteres Leben ermögliche, da sie bestimmte Teile seines Lebens "führt und organisiert". Beide Brüder ergänzten, dass ihre Ehen auf Augenhöhe und Respekt basieren. Gleichzeitig gaben sie zu, dass sie ohne das Durchsetzungsvermögen ihrer Frauen weniger gut zurechtkämen.

Benji und Cameron, die sich sogar über Nicole kennengelernt hatten, gaben sich 2015 das Ja-Wort. Mittlerweile hat das Ehepaar zwei gemeinsame Kinder – die fünfjährige Tochter Raddix und den einjährigen Cardinal. Joel und Nicole sind bereits seit 2010 verheiratet. Auch sie haben eine Tochter und einen Sohn: Harlow Winter Kate Madden ist mittlerweile 17 Jahre und ihr Bruder Sparrow James Midnight Madden 15 Jahre alt.

Anzeige Anzeige

Instagram / benjaminmadden Benji Madden gratuliert Cameron Diaz mit diesem Bild zum 10. Hochzeitstag

Anzeige Anzeige

Getty Images Joel Madden und Nicole Richie, November 2023

Anzeige Anzeige